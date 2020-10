mes bijoux Ginette NY.

Depuis que je les avais aperçues sur le net, elles me trottaient dans la tête, quand je les ai vues en vrai je n'en ai été que plus troublée, mais je devais être raisonnable.

L'Amoureux m'avait bien vue leur tourner autour sans oser les essayer, il m'observait du coin de l'oeil et il avait une idée derrière la tête, moi je ne me doutais de rien.

J'avais essayé de me les sortir de la tête et j'y étais presque arrivée jusqu'à la semaine dernière et cette occasion spéciale... Mon Prince à moi me tend un sac en tissu Comptoir, je n'ose y croire, il est fou, ce n'est pas possible, mais pourtant si... Ce sont bien les bottes plates basses Comptoir des Cotonniers ! La petite étincelle dans mes yeux c'était à la fois la petite modeuse en moi qui s'extasiait devant ces magnifiques bottes mais aussi et surtout l'Amoureuse qui s'extasiait devant la gentillesse et cette si mignone attention folie de mon Homme, qu'est-ce que je l'aime quand même !

Bottes printemps-été

C'est donc non sans un certain plaisir que je porte désormais mes jolies bottes, sur un jean ou avec une petite robe housse, j'ai déjà plein d'idées et une robe Comptoir en vue (ben quoi, vous le savez, je vous l'ai déjà dit