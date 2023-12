Un petit budget pour rénover, mais des idées ? Relookez votre salon

Cela fait bien longtemps que vous n'avez pas changé la déco de votre salon. Et si vous lui donniez un coup de frais pour moins de 150 euros ? Suivez l'avis de notre expert en rénovation et décoration d'intérieur qui s'occupe de devis artisan à Perpignan (chez Climat Bois - travaux de rénovations Pyrénées Orientales).

Réaménagement de maison : Bougez les meubles, détournez les objets

Besoin d’un peu de changement ? La solution est peut-être à portée de main. C’est à vous de bien savoir faire la part des choses, entre ce que vous désirez garder en l’état, rénover ou restaurer, avant de vous lancer dans les grands travaux. Mais à ce prix, il vous sera indispensable d’investir beaucoup de temps pour compenser le désir de ne pas dépenser. Soyez malin .

Pensez d’abord à « changer les meubles de place ». Un petit déménagement ne coûte rien. Essayez aussi de « changer le sens des meubles. Certains peuvent être utilisés aussi bien horizontalement que verticalement. Effet garanti ! » Détournez des objets de leur fonction : des boîtes en étagères, des caissons en tables basses, des tabourets en tables d’appoint…

Peinture rénovation : à vos pinceaux !

Pour changer d’ambiance, changez de couleurs ! C’est le conseil de d'un internaute qui, pour « moins de 150 euros », a tout repeint lui-même « des murs aux plafonds » ! Repeindre un seul mur peut suffire à « changer radicalement une pièce », recommande Spiritus, ou mettre en valeur un joli tableau ou des étagères. Les gammes de peinture sont aujourd’hui très variées : oubliez le blanc, osez une couleur pétillante, mixez les palettes, amusez-vous ! Au pire, vous pourrez toujours repeindre… Pensez aussi à rafraîchir vos vieux radiateurs tristes et jaunis. Pour se faire, optez pour une peinture « spécial radiateur ».

Tout le style est… dans le textile et les accessoires

Votre canapé et vos fauteuils montrent des signes de fatigue ? Redonnez-leur de l’allure avec une nouvelle housse et quelques coussins aux imprimés étonnants (têtes d’animaux, fleurs aux couleurs chatoyantes…). À défaut de housse, un beau plaid recouvrira l’assise ou le dossier. Les plus courageux peuvent même se lancer dans la tapisserie pour habiller une chaise ou un pouf. C’est bien moins compliqué qu’on ne le pense. Une agrafeuse, du tissu rigolo et le tour est joué. On a même assorti ses housses de coussins à ses rideaux. Misez ensuite sur les accessoires. « Parfois, une simple babiole suffit pour changer l’ambiance d’une pièce », . Offrez-vous « une jolie lampe sur pied, changez les photos de vos cadres », propose-t-il. Achetez une nouvelle table basse ou un nouveau tapis et complétez de bougies colorées pour apporter du contraste .