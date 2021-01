Immobilier Où Investir ?

Palmarès des villes ou le pouvoir d'achat immobilier est le plus fort





Le courtier immobilier PRETTO vient de publier le classement des 10 plus grandes villes de France en fonction du pouvoir d'achat des acquéreurs. On distingue qu'avec un budget identique les surfaces peuvent varier du simple au triple en fonction de leurs emplacements.





1. Strasbourg



Le pouvoir d'achat est le plus élevé dans la capitale alsacienne, en effet pour 1000 euros par mois sur 20 ans un acheteur peut prétendre à un logement de 71.6m², pour 2305 euros le mètre carré en moyenne.



2. Nantes



A Nantes le prix du mètre carré est en moyenne de 2500 euros, on y trouve aussi les taux d'intérêts les plus bas de ce classement soit 3.80% sur 20 ans. Avec 1000 € par mois sur 20 ans un acheteur peut acquérir un bien de 67.2 m²

3. Les Pyrénées Orientales



le département 66, entre mer et montagnes est très largement sous-estimé par les investisseurs immobilier en France. Or des affaires sont à y faire ! : 3500€ le m² pour un appartement à vendre sur Argeles , une des stations les plus prisée de la côte catalane: 3500€ le m² à Banyuls, 5000€ le m² à Collioure et ses villas... Source : vente immobilier neuf pyrénées orientales



4. Toulouse



Elle se classe donc 2ème ex-æquo avec Nantes : pour le même investissement, un toulousain peut s'offrir 67m² ; le prix du mètre carré est de 2444 euros, le plus bas des grandes villes de France.



5. Marseille



Les prix de l'immobilier de la Côte-d'Azur n'ont pas connu de grande augmentation, le prix du mètre carré est en moyenne de 2500 euros, avec des taux d'intérêts bas (3.95 sur 20 ans) en comparaison des autres métropoles.

Par exemple, pour un emprunt de 1000 € par mois, soit un emprunt de 165 742 euros, on peut acheter un bien de 66.3 m².